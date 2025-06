Maturità 2025 assenze tra i commissari e Presidenti | 8% a Roma 200 a Salerno Sostituiti dai docenti non ancora nominati o dalle MAD Modello verbale

Le Maturità 2025 si avvicinano e i primi segnali di criticità emergono dalle cronache: assenze tra commissari e presidenti, con percentuali dell'8% a Roma e circa 200 sostituzioni a Salerno. La sfida di garantire un esame senza intoppi si delinea già ora, tra nomine ancora incomplete e sostituzioni in atto. Ma quali soluzioni si stanno delineando per affrontare queste criticità? Scopriamolo insieme.

Riunione plenaria il 16 giugno 2025 per gli Esami di Stato 202425: uno dei primi adempimenti è stato quello di comunicare i nominativi dei docenti e Presidenti da sostituire. Non ci sono ancora dati ufficiali. Solo alcune cronache ci restituiscono uno squarcio del lavoro di ieri di Uffici Scolastici e segreterie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: presidenti - maturità - assenze - commissari

Esami di Maturità 2025: modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari [In aggiornamento] - In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) stanno aggiornando i modelli di Messa a Disposizione (MAD) per garantire la sostituzione di presidenti e commissari assenti.

Boom di assenze tra i commissari: oltre 200 docenti salernitani rinunciano all’Esame di Maturità Vai su Facebook

Esami di maturità 2025, numerosi i certificati medici per le assenze di presidenti e commissari. Ecco come si è proceduto per le sostituzioni.; Maturità 2025, assenze tra i commissari e Presidenti: 8% a Roma, 200 a Salerno. Sostituiti dai docenti non ancora nominati o dalle MAD. Modello verbale; Nodo presidenti delle commissioni, quest’anno le assenze toccano l’8%: «Corsa contro il tempo per i sostituti».