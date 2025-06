Maturità 2025 al via | domani si parte con la prima prova scritta

L’attesa è finita: domani (18 giugno) iniziano gli esami di maturità 2025 con la tradizionale prima prova scritta, quella di italiano. Oltre 500mila studenti saranno impegnati in tutta Italia in un momento che segna simbolicamente la fine del percorso scolastico superiore. Anche quest’anno, le tracce saranno sei suddivise in quattro tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità. Grande attesa, come sempre, per conoscere l’autore scelto per la Tipologia A. Tra le ipotesi più quotate ci sono Italo Calvino, Luigi Pirandello, Elsa Morante, ma non si escludono sorprese con nomi più contemporanei o meno prevedibili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

