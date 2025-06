Maturità -1 pioggia di fake news sulle tracce online | Polizia di Stato e skuolanet al lavoro

Mentre la paura delle fake news sulle tracce d’esame si rinnova, la collaborazione tra Polizia di Stato e Skuola.net si rafforza per garantire a studenti e docenti un percorso più sicuro. Con l’iniziativa ‘Maturità al sicuro’, si combatte la disinformazione, riducendo i rischi e preparando i maturandi con informazioni affidabili. Per il diciottesimo anno consecutivo, questa alleanza strategica si conferma un baluardo contro le insidie digitali, proteggendo il futuro dei giovani talenti italiani.

Passano gli anni ma per gli studenti che si apprestano a sostenere la Maturità il rischio di cadere in una delle tradizionali fake news sulle regole d’esame e le possibili tracce resta alto. Anche se inferiore rispetto al passato. Questo anche grazie all’attività della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica con ‘Maturità al sicuro’, la campagna di sensibilizzazione svolta assieme al portale specializzato Skuola.net. Per il diciottesimo anno consecutivo si pone proprio l’obiettivo di ‘smontare’ le principali notizie false sulla Maturità. Maturità 2025, le fake news sulle regole d’esame. “Le nuove tecnologie, con il costante sviluppo di ‘aiuti’ digitali, possono indurre in tentazione diventando un possibile amplificatore di errori di comportamento che, nelle peggiori delle ipotesi, possono addirittura portare all’esclusione dall’esame. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maturità -1, pioggia di fake news sulle tracce online: Polizia di Stato e skuola.net al lavoro

