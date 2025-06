Mattia Furlani l’ultimo salto lunghissimo il nullo millimetrico e la rastrellata di sabbia | cos’è successo a Turku

Mattia Furlani conquista ancora una volta il podio internazionale, regalando emozioni con il suo ultimo salto lunghissimo ai Paavo Nurmi Games di Turku. Con un incredibile lancio da 8.11 metri, il campione del mondo indoor dimostra di essere in grande forma e pronto a lasciare il segno nel circuito gold del World Continental Tour. La sua costanza e determinazione stanno scrivendo un capitolo brillante nella storia dell’atletica italiana.

Mattia Furlani ha vinto la gara di salto in lungo ai Paavo Nurmi Games, prestigiosa tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione del Mondo indoor si è imposto con un balzo da 8.11 metri confezionato in occasione della quinta prova, fermandosi un paio di centimetri sotto alla misura con cui una decina di giorni fa aveva conquistato la seconda piazza al Golden Gala di Roma venendo beffato dall’australiano Liam Adcock (oggi secondo con 8.05). A successo acquisito il giovane fuoriclasse laziale ha f orzato in occasione del sesto e ultimo tentativo, con il chiaro intento di stampare la prestazione a effetto per proseguire nel miglior modo possibile il cammino verso i Mondiali, che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani, l’ultimo salto lunghissimo, il nullo millimetrico e la “rastrellata” di sabbia: cos’è successo a Turku

