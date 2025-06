matthew perry un altro medico si dichiara colpevole di avergli fornito la ketamina

La tragica morte di Matthew Perry ha scosso il mondo dello spettacolo, ma ora emergono dettagli inquietanti: il medico Salvador Plasencia si dichiara colpevole di aver fornito ketamina all’attore, alimentando la sua dipendenza. Questa svolta nel processo apre nuovi scenari sulla responsabilità e sull’uso di sostanze tossiche nel contesto della salute mentale delle celebrità. La vicenda si avvicina a una conclusione, portando alla luce un capitolo drammatico e inquietante.

Svolta nel processo per la morte di Matthew Perry, trovato senza vita nell’ottobre 2023 nella sua vasca idromassaggio. Il medico Salvador Plasencia ha infatti accettato di dichiararsi colpevole nelle prossime settimane per quattro capi d’accusa, tra cui aver sfruttato la dipendenza dell’attore dalla ketamina nei mesi che hanno preceduto il decesso. Rischia fino a 40 anni di carcere. Lo riportano i procuratori federali della California. L’attore, noto per aver interpretato Chandler Bing nella sitcom Friends aveva più volte raccontato i problemi di tossicodipendenza e, secondo l’accusa, sarebbe finito nelle mani di diversi medici senza scrupoli che hanno approfittato della sua debolezza per arricchirsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it