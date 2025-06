Matthew Perry medico si dichiara colpevole | Fu lui a fornirgli ketamina

Una vicenda scioccante scuote il mondo dello spettacolo: il medico californiano Salvador Plasencia si dichiara colpevole di aver fornito ketamina all’attore Matthew Perry, morto per overdose accidentale. Una rivelazione che solleva interrogativi sulla gestione della salute e dei rischi legati alle sostanze stupefacenti tra celebrità. La sua confessione apre un nuovo capitolo nel caso, ricco di dettagli ancora da scoprire, e ci ricorda l’importanza di una maggiore consapevolezza e prevenzione.

(Adnkronos) – Un medico californiano, Salvador Plasencia, ha accettato di dichiararsi colpevole per aver fornito ketamina all'attore Matthew Perry nelle settimane precedenti alla sua morte, avvenuta per overdose accidentale il 28 ottobre 2023. La notizia è stata resa pubblica dai procuratori federali degli Stati Uniti. Plasencia si dichiarerà colpevole di quattro capi di imputazione per .