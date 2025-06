Mattarella | voto italiani all’estero concorre a energia società

Il voto degli italiani all’estero rappresenta un elemento chiave di cittadinanza attiva, capace di alimentare la vitalità della nostra democrazia. Come sottolineato dal presidente Mattarella durante l’incontro al Quirinale, ogni scheda depositata all’estero rafforza il senso di appartenenza e la partecipazione civica. Questo spirito di coinvolgimento è essenziale per costruire una società più forte e coesa, in cui ogni voce conta e contribuisce a plasmare il nostro futuro.

Roma, 17 giu. (askanews) – “La partecipazione al voto da parte dei nostri connazionali all’estero – espressione di ‘cittadinanza attiva’ – concorre all’energia che fa vivere la nostra società democratica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Consiglio generale degli italiani all’estero. “Allo stesso modo – ha aggiunto – vi contribuisce la scelta dei componenti di organismi quali i Comitati degli italiani all’estero e dello stesso Cgie, che rafforzano la concezione di una democrazia libera e aperta a tutti i cittadini, ovunque essi abbiano scelto di vivere”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Consiglio Generale degli italiani all’Estero si riunisce a Roma dal 16 al 20 giugno. I 63 Consiglieri del CGIE verranno ricevuti al Quirinale il pomeriggio del 17 giugno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, passaggio significativo e di grande imp Vai su Facebook

