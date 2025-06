Mattarella | su dl cittadinanza valutare riconsiderazioni

Il presidente Sergio Mattarella evidenzia l’importanza di monitorare con attenzione il dibattito sul decreto legge sulla cittadinanza, un tema che ha suscitato interesse e incertezza tra gli italiani all’estero. La sua valutazione sottolinea la necessità di eventuali riconsiderazioni per garantire una riforma equilibrata e condivisa. La discussione che si aprirà nel Consiglio generale degli italiani all’estero sarà fondamentale per plasmare un futuro più inclusivo e rappresentativo.

Roma, 17 giu. (askanews) – Il decreto legge sulla riforma della cittadinanza ha creato “attenzione” e anche “spaesamento” tra gli italiani all’estero e sarà “utile” seguire il dibattito che si svoglerà nel Consiglio generale degli italiani all’estero, anche in vista di qualche “riconsiderazione”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Cgie. “Il tema del decreto legge recante la recente riforma sulla cittadinanza ha suscitato attenzione e dibattito nelle comunità degli italiani: ‘spaesamento’ lo ha definito, poco fa, la segretaria generale”. Ha sottolineato il presidente: “Sarà certamente utile – e da seguire con attenzione – la riflessione che si aprirà sul tema nel vostro Consiglio in questa sessione, per favorire una meditata considerazione – ed eventualmente riconsiderazione – dei temi che si sono aperti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it