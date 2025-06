Mattarella | migrazione italiana parte essenziale nostra identità

La storia della migrazione italiana rappresenta un capitolo fondamentale della nostra identità collettiva, testimoniando il coraggio e la resilienza di generazioni che hanno lasciato le proprie terre in cerca di nuove opportunità. Lo ha ricordato il presidente Mattarella nel suo discorso al Quirinale, sottolineando come questa diaspora abbia plasmato l’Italia di oggi. La loro eredità ci invita a riflettere sul valore della solidarietà e della condivisione, elementi imprescindibili per il nostro futuro.

Roma, 17 giu. (askanews) – “La storia della migrazione italiana è parte essenziale della nostra identità nazionale”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Consiglio generale degli italiani all’estero. “Dalle grandi migrazioni successive all’Unità d’Italia, alle numerose partenze nel secondo dopoguerra, – ha sottolineato il presidente – generazioni di italiani hanno trovato destini migliori al di fuori del nostro Paese, sostenendone, in modo determinante, la ripresa e lo sviluppo con le consistenti rimesse finanziarie del secolo scorso”. “Il loro apporto – ha aggiunto – da una prospettiva più ampia si è anche tradotto nel dar vita a preziosi legami fra l’Italia e i Paesi di accoglienza, legami alimentati dal rispetto e dall’ammirazione per quanto essi hanno saputo realizzare, e, inoltre, nel diffondere le molteplici espressioni della cultura del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

