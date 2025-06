Mattarella alla presentazione del Rapporto di Futuri Probabili a Montecitorio

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato con attenzione alla presentazione del Rapporto "Per una strategia di sicurezza nazionale" di Futuri Probabili, sottolineando l'importanza di un approccio lungimirante per il futuro del nostro Paese. A Montecitorio, tra interventi di rilievo e dibattiti stimolanti, si √® reso evidente come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa tracciare nuove rotte per la sicurezza e lo sviluppo nazionale. Un passo fondamentale verso un‚ÄôItalia pi√Ļ forte e resiliente.

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla presentazione del Rapporto "Per una strategia di sicurezza nazionale‚ÄĚ di Futuri Probabili - Associazione Per la Formazione del Capitale Umano. L'evento, che si √® tenuto a Palazzo Montecitorio, si √® aperto con l'indirizzo di saluto di Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei deputati. Dopo l'intervento di Luciano Violante, Presidente di Futuri Probabili - Associazione per la formazione del capitale umano, ha preso la parola Guido Crosetto, Ministro della difesa. Al termine, Giovanna Iannantuoni, Presidente della Conferenza dei Rettori delle Universit√† Italiane, ha svolto la Lectio magistralis sul tema della ‚ÄúFormazione del capitale umano‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Mattarella alla presentazione del "Rapporto di Futuri Probabili" a Montecitorio

