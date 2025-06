Mattarella agli Stati generali della Prevenzione a Napoli

Il Presidente Sergio Mattarella ha fatto il suo ingresso a Napoli per aprire gli Stati Generali della Prevenzione, un evento cruciale per rafforzare il sistema di tutela e benessere della comunità. Accolto da autorità di spicco, il suo arrivo segna un momento importante di impegno istituzionale e collaborazione. La giornata promette di essere un punto di svolta nella lotta preventiva, avvicinando cittadini e istituzioni verso un futuro più sicuro e sostenibile.

NAPOLI – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla Stazione Marittima di Napoli per l’avvio degli Stati generali della Prevenzione, in programma al Centro Congressi fino a oggi. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, dal viceministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dal prefetto Michele Di Bari. Mattarella ha poi visitato gli stand allestiti per l’occasione e ha parlato con alcuni operatori sanitari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mattarella agli Stati generali della Prevenzione a Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - mattarella - stati - generali

Stati generali della salute a Napoli alla presenza di Mattarella - Il cuore di Napoli si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza: gli Stati Generali della Salute, inaugurati per la prima volta dal Presidente Sergio Mattarella.

Il presidente Sergio Mattarella a Napoli apre ieri la prima edizione degli stati generali della Prevenzione alla Stazione marittima, sottolineando così l’alto valore sociale dell’iniziativa voluta dal ministero della Salute con esami e visite gratuite. Ma il messaggio f Vai su Facebook

STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE "Dotare i Comuni di strumenti per promuovere salute, sport e stili di vita sani". Il presidente Anci @GaeManfredi a Napoli in apertura dei lavori alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'intervento htt Vai su X

A Napoli gli Stati Generali della Prevenzione con Mattarella; Mattarella agli Stati generali della Prevenzione; Mattarella arrivato agli Stati generali della prevenzione a Napoli.

Stati generali sulla Prevenzione a Napoli, Giorgia Meloni: «Così ridurremo i divari» - Il presidente Sergio Mattarella a Napoli apre ieri la prima edizione degli stati generali della Prevenzione alla Stazione marittima, sottolineando così l’alto valore ... Lo riporta ilmattino.it

Stati Generali sulla Salute a Napoli, prenotazioni record per le visite gratuite - Convegni e dibattiti nelle ampie sale conferenze rappresentano una possibilità importante, per esperti e non, per confrontarsi sullo stato di salute della sanità nazionale. Da ilmattino.it