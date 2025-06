matt dillon padrino della 15a edizione del social world film festival

Preparati a un evento imperdibile: la star hollywoodiana Matt Dillon sarà il padrino della 15ª edizione del Social World Film Festival, dal 22 al 29 giugno 2025 a Vico Equense. Con una carriera ricca di successi e interpretazioni indimenticabili, Dillon si confronterà con il pubblico in Arena Fellini il 27 giugno, portando il cinema sociale sotto i riflettori e regalando momenti di grande emozione agli spettatori.

Tempo di lettura: 2 minuti La star hollywoodiana Matt Dillon sarà ospite al Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale, come padrino della 15a edizione in programma dal 22 al 29 giugno 2025 a Vico Equense. Protagonista di una carriera costellata di successi tra cui “ I ragazzi della 56ª strada ”, “ Crash ” e “ Asteroid City ”, sarà in Penisola Sorrentina il 27 giugno, dove incontrerà il pubblico in Arena Fellini al Chiostro delle SS Trinità e Paradiso per ricevere il premio alla carriera prima della proiezione speciale del film cult “Tutti pazzi per Mary”, che lo vede al fianco di Cameron Diaz in una delle commedie più amate degli anni ’90. 🔗 Leggi su Anteprima24.it