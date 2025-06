Matrimoni e riti civili negli immobili storici di Bari | ok alle celebrazioni nel Bra Hotel

Bari rinnova il suo fascino storico e la sua anima moderna con un’iniziativa speciale: i matrimoni e i riti civili negli edifici storici della città, ora con una sede esclusiva al Bra Hotel. Un passo importante che valorizza il patrimonio locale, offrendo scenari unici per celebrare l’amore e le unioni civili. La scelta di Bari si distingue ancora di più, combinando tradizione e innovazione per creare momenti indimenticabili.

La Giunta comunale di Bari ha approvato oggi l'istituzione, all’interno della struttura Bra Hotel, in via Abate Gimma, di un separato Ufficio di Stato civile destinato in via esclusiva e in modo continuativo alla funzione di celebrazione di riti civili (matrimoni ed unioni civili). 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Matrimoni e riti civili negli immobili storici di Bari: ok alle celebrazioni nel Bra Hotel

