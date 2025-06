Matilde De Angelis e il Nastro ex aequo con Elodie la replica del Sngci | Poteva rifiutare la candidatura

artista a sé, e meritare un riconoscimento individuale. La competizione dovrebbe celebrare l’unicità di ogni talento, non frammentarla in condivisioni che rischiano di sminuire il valore di ciascuno. La replica del SNGCI, infatti, ha sottolineato come la decisione di assegnare un premio ex aequo fosse stata ponderata e giusta, lasciando aperto il dibattito su meriti e riconoscimenti nel mondo dello spettacolo.

Roma, 17 giugno 2025 – Impazza la polemica per le dichiarazioni di Matilda De Angelis che, insignita del Nastro d'Argento 2025 come migliore attrice non protagonista per 'Fuori' di Mario Martone, non ha gradito l'ex aequo con Elodie, sua collega di set. "È molto strano vincere un premio insieme a un'altra persona – ha detto De Angelis in un'intervista 'Il Fatto quotidiano' –. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo". La replica da parte del Sindacato giornalisti cinematografici (Sngci) che assegna il prestigioso riconoscimento del cinema italiano però non si è fatta attendere.

