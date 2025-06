Matilda De Angelis | Trovo irrispettoso dover condividere il Nastro d'argento con Elodie si perde unicità

Matilda De Angelis esprime il suo disappunto per aver condiviso il Nastro d'Argento con Elodie, sottolineando come questa scelta possa compromettere l'unicità del riconoscimento. La giovane attrice ritiene che i premi siano un riflesso della propria individualità e si augura che in futuro si possa valorizzare di più la propria identità artistica, poiché solo così si può preservare la vera essenza del talento.

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

