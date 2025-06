Matilda De Angelis polemica per il Nastro d?Argento condiviso con Elodie | Un premio per due? Lo trovo irrispettoso

Matilda De Angelis ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista per “Fuori”, insieme a Elodie, in un gesto che ha sollevato discussioni. La decisione di condividere il premio tra due interpreti così diverse ha suscitato reazioni contrastanti, alimentando un dibattito sull’interpretazione del valore individuale e la meritocrazia nel cinema. Un episodio che mette in luce le sfide e le emozioni dietro le quinte del successo artistico.

Matilda De Angelis ha vinto il Nastro d?Argento come migliore attrice non protagonista per Fuori (di Mario Martone) insieme a Elodie. Un premio condiviso che ha lasciato un. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Matilda De Angelis, polemica per il Nastro d?Argento condiviso con Elodie: «Un premio per due? Lo trovo irrispettoso»

