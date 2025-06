Matilda De Angelis | Irrispettoso dover condividere il Nastro d' Argento con Elodie

Matilda De Angelis non ha nascosto il suo scontento per la decisione di dividere il premio ai Nastri d'Argento con Elodie. La sua delusione rivela quanto sia importante per lei riconoscere l'unicità di ogni performance artistica. Un dibattito acceso che pone sotto i riflettori la delicatezza delle celebrazioni nel mondo dello spettacolo e il valore dell'interpretazione autentica. La questione, ora, si fa ancora più interessante...

Secondo l'attrice, premiata insieme alla collega per il film Fuori di Mario Martone, premiare entrambe esclude l'unicità della performance Matilda De Angelis non ha proprio digerito il premio ex-aequo ai Nastri d'Argento con Elodie come miglior attrice non protagonista per il film Fuori di Mario Martone. L'attrice, infatti, ha espresso la sua disapprovazione ai microfoni del Fatto Quotidiano, dove ha immediatamente espresso la sua opinione in merito al riconoscimento conferito a entrambe a pari merito: "È molto strano vincere un premio insieme a un'altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Matilda De Angelis: "Irrispettoso dover condividere il Nastro d'Argento con Elodie"

In questa notizia si parla di: matilda - angelis - irrispettoso - argento

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

Matilda De Angelis: "Trovo molto irrispettoso dover condividere il Nastro d'Argento con Elodie" Vai su X

Matilda De Angelis: “È irrispettoso dover condividere il Nastro d’Argento con Elodie”; Matilda De Angelis: «Irrispettoso dover condividere il Nastro d'Argento con Elodie»; Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento condiviso con Elodie.

Matilda De Angelis: “È irrispettoso dover condividere il Nastro d’Argento con Elodie” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Matilda De Angelis, il Nastro d’Argento condiviso con Elodie: “È irrispettoso” - Per Matilda De Angelis, recitare significa soprattutto divertirsi, emozionare e far riflettere, non collezionare trofei. msn.com scrive