Matilda De Angelis | Irrispettoso condividere il Nastro d’Argento con Elodie

Matilda De Angelis non ha nascosto il suo disappunto riguardo alla recente assegnazione del Nastro d’Argento alla miglior attrice non protagonista, condiviso con Elodie nel film Fuori di Mario Martone. Con toni critici, l’attrice sottolinea come questa decisione possa sembrare un’ingiustizia nei confronti della singolarità artistica. Per De Angelis, togliere questa unicità è irrispettoso e rischia di sminuire il valore delle eccellenze individuali nel mondo dello spettacolo.

Matilda De Angelis interviene con toni critici sulla recente assegnazione del Nastro d'Argento alla Migliore attrice non protagonista, che ha condiviso con Elodie per il film Fuori di Mario Martone. In un'intervista al Fatto Quotidiano, l'attrice esprime il proprio dissenso verso i premi assegnati ex aequo. Per De Angelis, il premio condiviso è un atto che sminuisce il valore individuale di ogni interprete: "È molto strano vincere un premio insieme ad un'altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo.

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

