Matilda De Angelis e la polemica che non c’è con Elodie ai Nastri d’Argento | Strano vincere un premio insieme a un’altra persona

Matilda De Angelis esplora il suo punto di vista sulla recente polemica riguardante la vittoria condivisa ai Nastri d’Argento con Elodie. La sua riflessione mette in luce l’importanza dell’individualità e dell’unicità nel riconoscimento artistico. Una posizione che suscita dibattito e invita a riflettere sul valore del merito personale nel mondo dello spettacolo. Ma cosa ne pensa il pubblico? È davvero insensato condividere un premio o questa scelta può aprire nuove prospettive?

Roma, 17 giugno 2025 – “È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo. Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona”. Matilda De Angelis, premiata insieme alla collega Elodie ai Nastri d’Argento come miglior attrice non protagonista per il film ‘Fuori’ di Mario Martone, ha semplicemente esternato questo pensiero. Che può peraltro apparire condivisibile e legittimo. Gli “ex aequo”, d’altro canto, sono inevitabili soltanto in competizioni sportive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matilda De Angelis e la polemica che non c’è con Elodie ai Nastri d’Argento: “Strano vincere un premio insieme a un’altra persona”

In questa notizia si parla di: premio - matilda - angelis - elodie

Matilda De Angelis velenosa con Elodie: “Irrispettoso dover condividere il premio” - L'atmosfera ai Nastri d'Argento si è tinta di tensione, quando Matilda De Angelis ha espresso la sua frustrazione per dover condividere il premio con Elodie.

Matilda De Angelis e Elodie vincono il Nastro D’Oro come Migliori Attrici non Protagoniste per Fuori di Mario Martone. Vai su X

Dita incrociate per #FUORI di Mario Martone per le sue 10 candidature ai Nastri d'Argento 2025 #goliardasapienza Mario Martone #ValeriaGolino #matildadeangelis #elodie #ippolitadimajo Rai Cinema The apartment pictures SRAB FILMS Fremantle Italy #in Vai su Facebook

Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento condiviso con Elodie: «Lo trovo irrispettoso»; Elodie vince il Nastro d’Argento, Matilda De Angelis: “Irrispettoso dover condividere il premio”; Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento condiviso con Elodie.

Matilda De Angelis, il Nastro d’Argento condiviso con Elodie: “È irrispettoso” - Per Matilda De Angelis, recitare significa soprattutto divertirsi, emozionare e far riflettere, non collezionare trofei. msn.com scrive

Matilda De Angelis e la polemica che non c’è con Elodie ai Nastri d’Argento: “Strano vincere un premio insieme a un’altra persona” - Il ragionamento non fa una piega: i premi ex aequo nel cinema non premiano l’unicità e la particolarità del singolo. Da quotidiano.net