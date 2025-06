Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento condiviso con Elodie | Un premio per due? Irrispettoso

Matilda De Angelis ha fatto il suo debutto ai Nastro d’Argento, vincendo il premio come miglior attrice non protagonista per "Fuori" di Mario Martone, condividendolo con Elodie. Una scelta insolita che ha suscitato qualche malumore: la giovane attrice ha dichiarato di aver trovato “molto irrispettoso” condividere un riconoscimento così prestigioso. La decisione di premiare due talenti, però, sottolinea come il cinema possa unire e dividere, lasciando aperti nuovi dibattiti sulla meritocrazia e il rispetto nel settore.

Matilda De Angelis ha vinto il primo Nastro d’Argento della sua carriera. La 29enne è infatti stata eletta miglior attrice non protagonista per Fuori, ultimo film di Mario Martone, assieme a Elodie, con cui ha diviso la scena. Una decisione, quella di assegnare un solo riconoscimento a due persone, che le ha fatto storcere il naso. «È molto strano vincere un premio assieme a un’altra persona, lo trovo molto irrispettoso », ha spiegato senza mezzi termini in un’intervista al Fatto quotidiano. «Ognuno di noi è un individuo singolo. Se togli la singolarità, togli personalità, impegno, unicità, particolarità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento condiviso con Elodie: «Un premio per due? Irrispettoso»

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

Tre complici sul grande schermo, che hanno incantato per le loro interpretazioni. Valeria Golino vince il Nastro d'Argento per la Migliore Attrice Protagonista, le sue compagne Matilda De Angelis ed Elodie trionfano nella categoria Migliore Attrice non Protagon Vai su Facebook

Matilda De Angelis e Elodie vincono il Nastro D’Oro come Migliori Attrici non Protagoniste per Fuori di Mario Martone. Vai su X

