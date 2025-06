Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento condiviso con Elodie | Lo trovo irrispettoso

Matilda De Angelis, fresca vincitrice del Nastro d’Argento insieme a Elodie, esprime un pensiero sincero e condiviso sul valore dei premi condivisi. La sua riflessione mette in luce la complessità delle emozioni e il rispetto per l’individualità artistica, sottolineando quanto possa essere difficile celebrare un successo a due. Un punto di vista che invita a riflettere sul significato più profondo del riconoscimento nel mondo dello spettacolo.

«È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo». A parlare è Matilda De Angelis, vincitrice del Nastro d’Argento alla migliore attrice non protagonista per Fuori (di Mario Martone) insieme a Elodie. Una vittoria che, confessa l’attrice in un’intervista al Fatto Quotidiano, lascia un po’ di amaro in bocca, proprio perché condivisa. «Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona», dice De Angelis. 🔗 Leggi su Open.online

