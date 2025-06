Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento condiviso con Elodie la giuria | Poteva rifiutare la candidatura

Matilda De Angelis si è espressa, giudicando “irrispetto” condividere il Nastro d’Argento con Elodie. La presidente Laura Delli Colli replica sottolineando come il riconoscimento sia frutto di un lavoro di squadra, e che la candidatura condivisa non diminuisce il valore di ciascun premio. La giuria, infatti, aveva il diritto di scegliere questa strada, e il rispetto per le interpretazioni delle attrici rimane al centro della scelta.

Laura Delli Colli, presidente dei Nastri D'Argento, replica a Matilde De Angelis che aveva affermato di aver trovato "irrispettoso" il dover condividere il premio con Elodie. "Nessun premio è dimezzato, il lavoro corale va riconosciuto. Candidare insieme degli attori, in film molto corali, è una prassi per noi. In questo caso abbiamo ritenuto che tutte e tre le attrici (De Angelis, Elodie e la protagonista Valeria Golino, ndr) fossero abbastanza indissolubili nel racconto del film" ha dichiarato Delli Colli. E ancora: "Parole totalmente inattese, che ci hanno un po' sorpreso: ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ma è un po' strano che l'irritazione emerga solo dopo la serata finale: se proprio un interprete non si sente di condividere la candidatura con un altro, non la accetta oppure non si presenta a ritirare il premio.

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

