Matilda De Angelis dura critica alla Presidente Meloni | La politica lo Stato il governo non supportano in nessun modo l’impianto artistico

Matilda De Angelis, voce autentica e senza peli sulla lingua, apre il suo cuore in un’intervista al Fatto Quotidiano, lanciando una dura critica all’attuale governo Meloni. Tra il rammarico per i riconoscimenti condivisi e la preoccupazione per lo stato dell’arte, l’attrice non risparmia commenti pungenti sulla mancanza di supporto dello Stato al mondo culturale. Un’opinione forte e sincera che invita a riflettere sul ruolo delle istituzioni nel promuovere la creatività italiana.

Matilda De Angelis si racconta in un’intervista a Il Fatto Quotidiano: spunta la critica alla Premier Giorgia Meloni, e poi il rammarico per il premio condiviso con Elodie. Matilda De Angelis, critica pungente al governo e alla Premier Meloni. Foto da Libero.it L’attrice Matilda De Angelis senza filtri in un’intervista per Il Fatto Quotidiano. L’attrice si racconta con schiettezza, riflettendo prima sull’attuale crisi del cinema e poi condividendo la sua amarezza per la vittoria ai Nastri D’Argento, dopo aver condiviso il riconoscimento come Miglior attrice non protagonista con Elodie per il film Fuori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Matilda De Angelis, dura critica alla Presidente Meloni: ”La politica, lo Stato, il governo non supportano in nessun modo l’impianto artistico”

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

