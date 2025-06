Matilda De Angelis critica il premio condiviso con Elodie al Nastro d’Argento | ‘È irrispettoso’

Matilda De Angelis scuote il mondo del cinema con una critica forte e sincera al premio condiviso con Elodie ai Nastri d’Argento. A poche ore dalla cerimonia, l’attrice 29enne denuncia come questa scelta sia «molto strana» e «irrispettosa», sostenendo che riduce il valore del riconoscimento e mette in discussione il senso stesso del merito. La sua voce accende un dibattito importante sulla meritocrazia e il rispetto nel settore cinematografico.

Matilda De Angelis rompe il silenzio a poche ore dalla cerimonia dei Nastri d’Argento, esprimendo un’opinione forte e personale sulla vittoria condivisa del premio come miglior attrice non protagonista, ottenuto insieme a Elodie per il film Fuori di Mario Martone. In un’intervista al Fatto Quotidiano, l’attrice 29enne ha dichiarato che dividere un premio tra due persone è «molto strano» e addirittura «irrispettoso», in quanto toglie valore alla singolarità e all’impegno personale di ciascun artista. La posizione di Matilda De Angelis sul premio condiviso. Durante l’intervista, De Angelis ha spiegato che «quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Matilda De Angelis critica il premio condiviso con Elodie al Nastro d’Argento: ‘È irrispettoso’

