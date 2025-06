Matilda De Angelis contro Meloni e il premio condiviso con Elodie | ne ha per tutti!

più. Matilda De Angelis, con la sua autenticità senza filtri, si distingue come una voce forte e coraggiosa nel panorama italiano, pronta a sfidare convenzioni e a parlare senza giri di parole, lasciando il segno anche al di là del set. La sua intervista rivela un’anima appassionata e determinata a non accontentarsi, portando avanti un messaggio di sincerità e impegno che risuona in tutta Italia.

È una Matilda De Angelis senza filtri quella che si è raccontata in un’intervista al Fatto Quotidiano. Tra critiche pungenti al governo, riflessioni amare sullo stato dell’arte in Italia e una stoccata diretta ai Nastri d’Argento, l’attrice bolognese ha detto la sua con schiettezza e determinazione. La scintilla? La condivisione del premio come Miglior attrice non protagonista con Elodie per il film Fuori. Ma dietro questo sfogo c’è molto di più: la fotografia di un settore in crisi, lasciato indietro da chi dovrebbe sostenerlo, e una voce – la sua – che si fa portavoce di un disagio sempre più diffuso tra gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Matilda De Angelis contro Meloni e il premio condiviso con Elodie: ne ha per tutti!

«È molto strano vincere un premio insieme ad un'altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo». A parlare è Matilda De Angelis, che in un'intervista al 'Fatto Quotidiano' commenta la vittoria, condivisa con Elodie, Vai su Facebook

