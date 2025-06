Matilda De Angelis contesta il premio vinto con Elodie Delli Colli presidente dei Nastri | Poteva non ritirarlo

Matilda De Angelis ha acceso il dibattito sui premi cinematografici, contestando la vittoria condivisa con Elodie ai Nastri d'Argento. La risposta di Laura Delli Colli, presidente dell'organizzazione, apre uno spiraglio di dialogo in un mondo spesso dominato da tensioni e rivalità. Ma cosa spinge un'attrice a rifiutare un riconoscimento tanto ambito? La questione va oltre il semplice gesto, svelando le sfide e i valori nascosti nel cuore del cinema italiano.

Laura Delli Colli, presidente dei Nastri D'Argento, risponde a Matilda De Angelis in merito al dissenso condiviso per aver vinto il premio come miglior attrice non protagonista insieme a Elodie per il film Fuori. Raggiunta al telefono da Fanpage.it, ha commentato: "Siamo rimasti sorpresi perch√© ieri non sembrava ci fosse un clima competitivo o teso. Se Matilda voleva contestare il premio, visto che la candidatura era gi√† condivisa, poteva non ritirarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

