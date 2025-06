Materia oscura e tumori | premio L’Oréal-Unesco a 6 ricercatrici

Apprezzo molto For Women in Science per aver riconosciuto il talento e la determinazione di sei straordinarie ricercatrici, le cui scoperte spaziano dalla materia oscura ai tumori, contribuendo a migliorare la nostra vita e il nostro pianeta. Questo premio non solo valorizza il loro impegno, ma ispira nuove generazioni di scienziate a perseguire con passione la conoscenza. È un esempio di come il progresso scientifico possa essere guidato da donne straordinarie.

Dalla ricerca della materia oscura a strategie su misura contro i tumori, dall'i nvecchiamento del cervello alla gestione delle alluvioni: sono questi gli argomenti di cui si occupano le 6 ricercatrici che si aggiudicano la XXIII edizione italiana del premio L'Oréal-Unesco 'For Women in Science', che dal 2002 ad oggi ha supportato 124 giovani scienziate con borse di studio del valore di 20mila euro ciascuna. "Apprezzo molto For Women in Science e, in particolare, che un riferimento mondiale come L'Oréal decida con intelligente generosità di porre la ricerca e il finanziamento alla ricerca a disposizione della comunità", afferma il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che è intervenuta all'evento.