Mastantuono la Last Dance con il River Plate inizia stasera con l’Urawa Reds | i nerazzurri osservano

La carriera di Mastantuono si appresta a chiudere un capitolo indimenticabile con il River Plate, mentre il suo incedere verso nuove sfide al Real Madrid entusiasma tifosi e addetti ai lavori. Con l’Urawa Reds che fa da sfondo alla sua ultima danza argentina, il futuro del giovane talento italiano si tinge di grandi aspettative: la scena è pronta per il suo grande salto internazionale. La sua storia sta per scrivere un nuovo, emozionante capitolo.

Ultimo giro di Mastantuono con la maglia del River Plate prima di accasarsi al Real Madrid: oggi inizia con l’Urawa Reds, mentre l’Inter osserva Franco Mastantuono è pronto a salutare il River Plate con il suo talento inconfondibile prima di trasferirsi al Real Madrid, dove approderà ad agosto, appena compiuti 18 anni. Il giovane trequartista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mastantuono, la Last Dance con il River Plate inizia stasera con l’Urawa Reds: i nerazzurri osservano

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa» - Il presidente del River Plate, Jorge Brito, frena le voci su un possibile trasferimento di Franco Mastantuono alla Juventus, dichiarando che non c'è fretta e che la situazione va gestita con calma.

