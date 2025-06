Massimo Lopez e Tullio Solenghi in Dove eravamo rimasti

Preparati a una serata di risate e magia con Massimo Lopez e Tullio Solenghi in “Dove eravamo rimasti”, lo spettacolo che promette emozioni uniche e irresistibili. Sabato 20 dicembre all’Auditorium Paganini di Parma, due grandi talenti del cabaret italiano si riuniscono per rivivere i momenti più divertenti e sorprendenti della loro carriera, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra numeri e sketch indimenticabili. Un appuntamento da non perdere!

Sabato 20 dicembre all’Auditorium Paganini di Parma Massimo Lopez e Tullio Solenghi insieme sul palcoscenico con il loro show: “Dove eravamo rimasti”, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. Un nuovo imperdibile appuntamento che, ancora una volta, porterà sul palco numeri e sketch. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Massimo Lopez e Tullio Solenghi in "Dove eravamo rimasti"

In questa notizia si parla di: lopez - tullio - solenghi - eravamo

& – @ , - Biglietti: https://bit.ly/LopezSolenghiMN Due mostri sacri della comicità italiana tornano sul palco per uno show di sket Vai su Facebook

Massimo Lopez e Tullio Solenghi in Dove eravamo rimasti; Dove eravamo rimasti: Lopez e Solenghi al Dis_Play a novembre; Massimo Lopez e Tullio Solenghi in Dove eravamo rimasti inaugurano la stagione teatrale di Pinerolo.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi in "Dove eravamo rimasti" - Sabato 20 dicembre all’Auditorium Paganini di Parma Massimo Lopez e Tullio Solenghi insieme sul palcoscenico con il loro show: “Dove eravamo rimasti”, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli e Arci Pa ... Riporta parmatoday.it

Lopez e Solenghi, 'Dove eravamo rimasti' all'Augusteo - Massimo Lopez e Tullio Solenghi, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, tornano a Napoli da venerdì 17 a domenica 26 gennaio, al Teatro Augusteo con "Dove eravamo rimasti ... ansa.it scrive