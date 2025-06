Massimiliano Marianelli chi è il nuovo rettore dell' Università di Perugia

Massimiliano Marianelli trionfa nel ballottaggio, conquistando 727.556 voti contro i 336.976 di Daniele Porena, e diventa così il nuovo rettore dell’Università di Perugia. Con questa vittoria, Marianelli prenderà le redini dell'ateneo per il sessennio 2025-2031, entrando in carica dal 1 novembre 2025, pronto a guidare l'università verso nuove sfide e successi. La sua nomina segna un nuovo capitolo per l’ateneo umbro, ricco di opportunità e innovazioni.

Perugia. Massimiliano Marianelli: “Cura, relazioni e comunità” al centro della visione per l’Ateneo - Massimiliano Marianelli, candidato alla carica di rettore dell’Università di Perugia, mette al centro della sua visione la cura delle relazioni e della comunità.

