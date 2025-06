Massara Juve | perché il dirigente non arriverà a Torino Decisione chiara di Comolli svelato il motivo dietro a questa scelta

Massara, il nome che scalpita per la Juventus, sembra aver rimandato il suo arrivo a Torino. La decisione, presa da Comolli e svelata da La Gazzetta dello Sport, rivela un cambio di rotta nella strategia dirigenziale bianconera. Il futuro della Juve si costruisce non solo con i gol, ma anche con scelte chiare e decisive a livello manageriale. E così, il volto di Massara resta ancora fuori dal quadro juventino, lasciando spazio a nuove direzioni.

Massara Juve: perchĂ© non approderĂ in bianconero. Decisione presa da Comolli, svelato il motivo dietro alla scelta del direttore generale. La costruzione della nuova Juve prosegue non solo sul campo, ma anche e soprattutto a livello dirigenziale, con scelte forti che delineano una chiara filosofia per il futuro. Secondo un'importante rivelazione de La Gazzetta dello Sport, in questo nuovo corso non ci sarĂ spazio per Frederic "Ricky" Massara, dirigente sportivo di grande esperienza e prestigio. Il suo profilo sarebbe stato scartato direttamente dal nuovo direttore generale bianconero, Damien Comolli, per una profonda divergenza di vedute.