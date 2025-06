Massafra operaio 55enne morto in incidente sul lavoro | tragedia che lacera l’intera comunità Uil Taranto sull' accaduto ieri sera

La comunità di Massafra piange la perdita di Vito Penna, un operaio di 55 anni tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro. La UIL Taranto esprime il suo più profondo cordoglio, ricordando che ogni vita persa sul fronte lavorativo rappresenta una ferita aperta nel tessuto sociale locale. È fondamentale rafforzare le misure di sicurezza e sensibilizzare sulla tutela dei lavoratori, affinché tragedie come questa non si ripetano.

Di seguito un comunicato diffuso da Uil Taranto: La UIL di Taranto, attraverso il coordinatore territoriale Gennaro Oliva, esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Vito Penna, operaio di 55 anni, deceduto in seguito a un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto ieri sera presso un’autodemolizione a Massafra. Vito è l’ennesimo lavoratore che ha perso la vita mentre svolgeva il proprio mestiere, un uomo che, come tanti, era uscito di casa per adempiere con dignità e fatica ai suoi doveri, senza sapere che non vi avrebbe più fatto ritorno. Quella che si è consumata è una tragedia che lacera non solo la famiglia e i colleghi della vittima, ma l’intera comunità, colpita ancora una volta da un evento che si poteva e si doveva evitare. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Massafra, operaio 55enne morto in incidente sul lavoro: “tragedia che lacera l’intera comunità” Uil Taranto sull'accaduto ieri sera

