Massacrano un uomo a colpi di mazza a Sabaudia i due killer condannati a 16 anni per omicidio

Un tragico episodio scuote Sabaudia: due uomini condannati a 16 anni per aver brutalmente ucciso Singh Jagar, massacrato a colpi di mazza da cricket. Una vicenda che ha sconvolto la comunità e riaccende il dibattito sulla violenza e la giustizia nel nostro Paese. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Hanno massacrato Singh Jagar a colpi di mazza da cricket fino ad ucciderlo. I giudici hanno condannato i due killer del 48enne indiano di Sabaudia a sedici anni di carcere per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

