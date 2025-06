Masi White Party

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del gusto e della convivialità con il Masi White Party! Mercoledì 25 giugno, Tenuta Canova a Lazise si trasforma in un’oasi di vino, musica e allegria, offrendo una serata informale dedicata ai nostri pregiati vini bianchi e cocktail irresistibili. Un’occasione unica per assaporare l’eccellenza dei nostri prodotti, accompagnata da un ricco buffet gourmet. Non mancate, l’estate sta per cominciare con stile!

Sorsi d’estate tra vino, musica e convivialità. Mercoledì 25 giugno Tenuta Canova a Lazise apre le porte per un evento speciale: una serata informale e rilassata dedicata ai nostri vini bianchi e cocktail a base di vino Masi, accompagnati da un ricco buffet gourmet. SAGRE, FESTE ED EVENTI. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Masi White Party

