Marvel presenta ufficialmente la nuova continuità di battleworld

Marvel sorprende ancora una volta con la sua nuova continuità di Battleworld, una serie che rivoluziona il concetto di Secret Wars. Immersa in un multiverso frammentato, questa avvincente narrazione unisce eroi e villain in battaglie epiche e imprevedibili. Preparati a scoprire un universo mai visto prima, dove ogni scelta può cambiare il destino di tutte le realtà. La vera avventura sta per iniziare: sei pronto a entrare nel cuore di Battleworld?

l’innovativa serie “battleworld” di marvel rivoluziona il concetto di secret wars. In un’operazione a sorpresa, Marvel ha annunciato una nuova serie intitolata Battleworld, che propone una rivisitazione del celebre tema delle Secret Wars. Questa produzione introduce un’ambientazione inedita, frutto della frammentazione di diverse realtà provenienti dal multiverso, dando vita a un mondo dove eroi e villain si confrontano in una serie di battaglie per la sopravvivenza. La narrazione si ispira alle storie storiche del passato Marvel, ma con un approccio completamente rinnovato e attuale. analisi della trama e delle caratteristiche principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marvel presenta ufficialmente la nuova continuità di battleworld

In questa notizia si parla di: marvel - battleworld - presenta - ufficialmente

PREORDINE! Iron Studios Marvel The Fantastic Four First Steps Mr. Fantastic/ Sue Storm/ The Thaing/ Human Torch MiniCo Pvc Figure Appena presentate da Iron Studios arrivano le nuove stupende MiniCo di The Fantastic Four First Steps! Per la linea carto Vai su Facebook

Spider-Man 4 ambientato nel Battleworld e adattamento di Spider-Island? Nuovi rumor.

Secret Wars: ritorno a Battleworld 40 anni dopo - Il 2024 sarà il 40° anniversario di Marvel Super Heroes Secret Wars, il primo grande evento Marvel che ha visto eroi e criminali scontrarsi su Battleworld, il mondo creato appositamente dal Beyonder ... Secondo mangaforever.net

The Marvels, ecco il trailer ufficiale del sequel di Captain Marvel - Marvel e Monica Rambeau che formeranno un portentoso team sotto le direttive di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Segnala multiplayer.it