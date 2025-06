Marvel e DC: si farà mai il crossover tanto atteso? Con i successi in calo e James Gunn al timone del DCU, molti fan sognano un’unione epica tra i due universi. Ma Gunn, più che l’incasso, vede questa sfida come un’opportunità di innovare e sorprendere gli spettatori. La domanda rimane: quando, e se, vedremo mai questi due mondi collidere sul grande schermo? La risposta potrebbe sorprenderci.

I film sui supereroi non hanno più la garanzia di incassare un miliardo di dollari, e James Gunn alla guida del DCU ne è perfettamente consapevole. Molti fan credono sia inevitabile che Marvel e DC prima o poi uniranno le forze per un film crossover destinato a riaccendere l'interesse per il genere. Per Gunn, l'idea di far scontrare i due mondi sullo schermo non è tanto una questione di incassi al botteghino quanto piuttosto del suo fandom e di ciò che è meglio per questi personaggi. "Ne abbiamo parlato un miliardo di volte. Potrebbe facilmente accadere, ma contemporaneamente, penso che sarebbe interessante.