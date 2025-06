Martinez Quarta sfida l’Inter | Non voglio anticipare nulla sarà molto bello Ci stiamo preparando così

Martinez Quarta del River Plate si prepara con entusiasmo alla quarta sfida contro l’Inter nel Mondiale per Club, una partita che promette emozioni e sfide epiche. Con un mix di determinazione e orgoglio, il difensore centrale ha condiviso le sue emozioni e le aspettative, sottolineando quanto questa esperienza sia speciale per lui e la sua squadra. La tensione cresce: non vogliamo anticipare nulla, ma sarà sicuramente una sfida da non perdere.

Le parole di Martinez Quarta, difensore centrale del River Plate, in vista della sfida contro l’Inter al Mondiale per Club. I dettagli. Martinez Quarta, difensore del River Plate, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Mondiale per Club contro l’ Inter. MONDIALE PER CLUB – « La verità è che siamo molto felici di poter giocare per la prima volta in questa competizione. Al di là del fatto che è la prima volta, non siamo qui per vedere cosa succede: forse non siamo i favoriti, ma siamo consapevoli che siamo qui per vincere e che ci stiamo preparando per questo questa settimana ». 🔗 Leggi su Internews24.com