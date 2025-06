Martinenghi | La medaglia olimpica è nel suo scrigno non l’ho mai tirata fuori In fondo è solo un pezzo di metallo

Nicolò Martinenghi, campione di nuoto e protagonista di un percorso straordinario, si apre al mondo con umiltà e determinazione. La sua medaglia olimpica non è solo un pezzo di metallo, ma il simbolo di anni di sacrifici e passione, custoditi gelosamente nel suo scrigno interiore. Ora, a Verona e con uno staff d’eccezione come Matteo Giunta, guarda con ambizione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, pronto a scrivere nuovi capitoli di gloria.

Men's Healt intervista Nicolò Martinenghi, campione di nuoto, che con Matteo Giunta sta lavorando per preparare le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il cambio di allenatore ha coinciso con un cambio di città, ora è a Verona «Dio quanto è bella: si mangia bene, si beve bene e si vive splendidamente» A Parigi nel 2024 ha vinto la medaglia d'oro. Ha battuto Adam Peaty. Ed è entrato nella storia del nuoto. E ovviamente dello sport italiano. Un nuotatore può bere? «Certo. Io amo bere. Anche gli atleti sono comuni mortali, togliersi qualche sfizio è più che lecito». Il primo ricordo in vasca? «Ero troppo piccolo per averne memoria.