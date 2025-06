Martina Strazzer ha aperto una nuova azienda | si chiama Taccier ed è quasi un Tinder del lavoro

Martina Strazzer, giovane e intraprendente imprenditrice di appena 23 anni, rivoluziona ancora una volta il mondo del lavoro con il suo nuovo progetto: Taccier. Questa innovativa app, definita come "il Tinder del lavoro", mira a semplificare e rendere piĂą coinvolgente la ricerca di occupazione, creando connessioni rapide e mirate tra candidati e aziende. Scopri come Martina sta trasformando le opportunitĂ professionali in un'esperienza moderna e dinamica. Continua a leggere.

Martina Strazzer, classe 2000, è l'impreditrice che ha creato il brand Amabile. Ora ha lanciato un nuovo progetto imprenditoriale ma ha scelto di cambiare campo. La sua nuova app si chiama Taccier e vuole essere un portale dedicato alla ricerca del lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: martina - strazzer - chiama - taccier

Dopo i gioielli, Martina Strazzer spiazza tutti: ecco l’app misteriosa che fa impazzire i fan e che forse cambierà tutto; Martina Strazzer: gli indizi sulla nuova azienda.

Martina Strazzer ha aperto una nuova azienda: si chiama Taccier ed è quasi un Tinder del lavoro - Martina Strazzer, classe 2000, è l’impreditrice che ha creato il brand Amabile. Riporta fanpage.it

Taccier, cos’è e come funziona l’app di Martina Strazzer - Finalmente è disponibile l'app Taccier: vediamo cos'è, come si usa e cosa permette di fare agli utenti che la scaricano. Scrive msn.com