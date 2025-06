Martina Maggiore al concerto dell’ex Cesare Cremonini | cosa è successo

Martina Maggiore, ex di Cesare Cremonini, ha fatto il suo ingresso al concerto a San Siro, creando un’atmosfera carica di emozioni. La seconda tappa del tour è stata un vero e proprio spettacolo, con star e vip che hanno affollato l’evento. Tuttavia, la presenza di Martina ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando i presenti curiosi su cosa sia successo tra loro. Scopriamo insieme come si è conclusa questa serata memorabile.

La seconda tappa a San Siro di Cesare Cremonini? Uno show indimenticabile, a detta dei presenti. Tante le star e i vip presenti, ma non solo: anche la sua ex, Martina Margaret Maggiore, a cui l’artista aveva dedicato la canzone Giovane Stupida. Lei, poi, dopo la rottura, aveva scritto il libro Ma che stupida ragazza, parlando della loro relazione. E a San Siro era presente anche lei. ma solo per metà concerto. Ecco cosa è successo. Cesare Cremonini in concerto a San Siro: l’ex Martina Margaret Maggiore va via. Rivedere un ex è sempre una grande emozione, non importa come sia finita, perché e tanto altro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Martina Maggiore al concerto dell’ex Cesare Cremonini: cosa è successo

