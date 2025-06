Martina Maggiore al concerto dell'ex Cesare Cremonini a San Siro | scoppia in lacrime ed esce a metà show

Un ritorno a sorpresa tra le note di Cesare Cremonini a San Siro ha commosso i fan e scaldato il cuore. Tra gli spettatori, anche Martina Maggiore, ex fidanzata dell’artista, visibilmente emozionata al punto da scoppiare in lacrime e lasciare lo stadio a metà spettacolo. Un gesto che ha suscitato molte riflessioni e domande, rendendo questa serata un ricordo indimenticabile e carico di sentimento. Continua a leggere.

Tra gli spettatori della seconda tappa a San Siro di Cesare Cremonini, a sorpresa, anche la ex fidanzata Martina Maggiore. La ragazza (a cui è dedicato il brano Giovane Stupida) non è riuscita a trattenere le lacrime e ha pianto durante quasi tutto lo show. Su TiKTok un amico ha mostrato come sia uscita dallo stadio a metĂ concerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it