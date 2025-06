Martina Colombari e l'anniversario con Costacurta la dedica | Se volete il matrimonio perfetto resterete delusi

Martina Colombari e Billy Costacurta celebrano 21 anni di amore con sincerità e spontaneità, dimostrando che la vera felicità nella coppia sta nella autenticità, non nella perfezione. Il loro messaggio sui social è un invito a condividere momenti autentici, anche con le sfide e i piccoli sbagli. Perché il segreto di un amore duraturo? Scopritelo continuando a leggere.

Martina Colombari e Billy Costacurta hanno festeggiato 21 anni di matrimonio. Per festeggiare questo traguardo, sono andati a cena insieme e sui social hanno pubblicato una foto di coppia, accompagnata da un messaggio che riassume il loro amore: "Se vi aspettate che il rapporto sia una continua luna di miele fatta di perfezione, resterete delusi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: martina - colombari - costacurta - matrimonio

Sorpresa per la Notte delle Streghe, Martina Colombari sarà la madrina dell'evento - Preparati a vivere una notte indimenticabile: per la prima volta, La Notte delle Streghe sarà impreziosita dalla presenza di Martina Colombari come madrina dell’evento.

Achille Costacurta, il fascino di mamma Martina Colombari e papà Billy tutto in uno Vai su Facebook

Martina Colombari e Costacurta festeggiano 21 anni di matrimonio: “Una luna di miele? Resterete delusi”; Martina Colombari e l'anniversario con Costacurta, la dedica: Se volete il matrimonio perfetto, resterete delusi; Martina Colombari, lo scatto social con Billy Costacurta: Finalmente insieme.

Martina Colombari e l’anniversario con Costacurta, la dedica: “Se volete il matrimonio perfetto, resterete delusi” - Per festeggiare questo traguardo, sono andati a cena insieme e sui social hanno pubblicato una foto di coppia, ... Lo riporta fanpage.it

Martina Colombari e Costacurta festeggiano 21 anni di matrimonio: “Una luna di miele? Resterete delusi” - Martina Colombari e Billy Costacurta festeggiano i primi 21 anni di matrimonio. Riporta dilei.it