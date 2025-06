Martina Colombari e Costacurta festeggiano 21 anni di matrimonio | Una luna di miele? Resterete delusi

Martina Colombari e Alessandro Costacurta celebrano 21 anni di amore e complicità, un traguardo che testimonia la forza di un legame autentico. In un mondo spesso fatto di luci e apparenze, loro preferiscono il volto sincero della vita di coppia, fatta di scelte, compromessi e momenti imperfetti. Un anniversario che ci ricorda che il vero amore si costruisce anche con la semplicità e l’autenticità, e che resta sempre un viaggio da vivere insieme.

Ventuno anni di matrimonio sono un bel traguardo di vita, di scelte e talvolta di compromessi. Martina Colombari e Alessandro Costacurta, volti simbolo di due mondi distanti – spettacolo e sport – oggi celebrano quest'a nniversario con la semplicità che da sempre ha guidato il loro amore. Senza filtri, ma solo attraverso la realtà che a volte si mostra imperfetta, esattamente per quella che è. L'anniversario di Martina Colombari e Billy Costacurta. Nonostante il successo, che ha attraversato decenni ed è partito dal titolo di Miss Italia, Martina Colombari è rimasta concreta. La sua vita ha attraversato palcoscenici diversi, ma lo sguardo non è cambiato.

