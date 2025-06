Marshmallow la nota olfattiva nei profumi che non ti aspetti

Scoprite il fascino irresistibile della nota di marshmallow, la tendenza olfattiva che sta conquistando i profumi gourmand più desiderati. Secondo il nuovo report di Trendalytics, le ricerche su TikTok sono in forte crescita, a testimonianza di un interesse crescente per questa dolcezza avvolgente. Pronti a lasciarvi trasportare da un soffice abbraccio zuccherino che unisce comfort e raffinatezza? Il mondo dei profumi non sarà più lo stesso.

