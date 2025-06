Mario Bacaj è morto precipitando dall'ottavo piano | la sua squadra lo aspettava per giocare

Una tragedia sconvolge il mondo dello sport: Mario Bacaj, talentuoso calciatore albanese cresciuto in Italia, si è tolto la vita precipitando dall'ottavo piano nel giorno di una importante partita. La squadra di Adelaide, incredula e devastata, si trova a dover affrontare un dolore profondo. La sua storia, fatta di sogni e passione, ci invita a riflettere su temi delicati come la salute mentale e il supporto tra compagni. Continua a leggere.

La squadra di Adelaide sconvolta dalla morte del suo giocatore: Bacaj, nato in Albania e cresciuto in Italia, si è gettato nel vuoto nel giorno della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: squadra - bacaj - mario - morto

Mario Bacaj è morto precipitando dall’ottavo piano: la sua squadra lo aspettava per giocare.

Mario Bacaj è morto precipitando dall’ottavo piano: la sua squadra lo aspettava per giocare - La squadra di Adelaide sconvolta dalla morte del suo giocatore: Bacaj, nato in Albania e cresciuto in Italia, si è gettato nel vuoto nel giorno della ... fanpage.it scrive