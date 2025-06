Marino Occhipinti ci riprova L’ex poliziotto complice dei Savi chiede di uscire dal carcere

Marino Occhipinti, ex poliziotto coinvolto nei famosi delitti della Uno Bianca, tenta nuovamente di ottenere la libertà. Dopo il rifiuto del primo permesso, ora si affida all’appello per uscire dal carcere di Padova, dove si trova condannato all’ergastolo. La sua richiesta riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla possibilità di redenzione. Riuscirà Occhipinti a convincere la giustizia della sua voglia di reinserimento?

Marino Occhipinti ci riprova. L’ex poliziotto, condannato all’ergastolo per i delitti della Uno Bianca, vuole (ri)uscire dal carcere di Padova dov’è attualmente detenuto. Occhipinti, 60 anni, nelle scorse settimane ha infatti chiesto un permesso tramite il suo avvocato Milena Micele, ma il giudice di sorveglianza di Padova ha respinto la domanda. L’ex vice-sovrintendente della Narcotici ha quindi presentato appello (che in gergo tecnico si chiama reclamo) al Tribunale di sorveglianza: i giudici avrebbero dovuto discutere il caso la settimana scorsa, ma l’udienza è saltata per un problema del collegio ed è stata rinviata a dopo l’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it