Marinelli Massini Pennacchi e Angiolini tra i tanti volti della nuova stagione del Teatro Stabile

Marinelli, Massini, Pennacchi e Angiolini sono solo alcuni dei protagonisti che illuminano la nuova stagione del Teatro Stabile, un palcoscenico in forte evoluzione. Con un incremento del 21% delle giornate di spettacolo e un sorprendente +56% di pubblico pagante, che ha raggiunto i 175mila spettatori nel 2024, il teatro si prepara a sorprendere ancora di più. È da questi risultati che riparte "Ogni storia ha il suo inizio", la stagione 2025/2026, articolata in...

Al via la nuova stagione estiva al Teatro del Chiostro di Sant'Andrea - Al via la nuova stagione estiva al Teatro del Chiostro di Sant'Andrea! Da maggio a settembre, l'arena si anima con un ricco programma di concerti, spettacoli teatrali e presentazioni, curato da Lilith Associazione Culturale, Solidarietà e Lavoro e altre realtà dedicate alla riqualificazione del territorio.

A Reggio Emilia, sabato 24 maggio, ore 21, Chiostri di San Pietro: "Prendere il volo", uno spettacolo di Drogheria Rebelot, liberamente ispirato al libro di Marina Marinelli e Silvia Molinari H2O . Una produzione FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI On Vai su Facebook

La nuova stagione della Fondazione Teatro Stabile, 12 spettacoli al Goldoni di Venezia - VENEZIA (ITALPRESS) – “Ogni storia ha il suo inizio” e per il Teatro stabile del Veneto questo è stato il giorno zero del suo nuovo progetto triennale, illustrato in anteprima a Palazzo Ferro Fini. italpress.com scrive

Presentata la nuova stagione 2025/2026 della Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale - A palazzo Ferro Fini, è stata presentata la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto- Da ansa.it