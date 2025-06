Marianna Zanetti si unisce all' E-Work Faenza | giovane talento del basket femminile

L’E-Work Faenza punta su un talento emergente del basket femminile: Marianna Zanetti. Cresciuta nel settore giovanile di Schio e già protagonista in tutte le nazionali giovanili, questa pivot classe 2008 si distingue per la sua tecnica raffinata e la sua imponente fisicità di 189 cm. La sua partecipazione agli Europei Under 16 nell’estate 2024 testimonia il suo grande potenziale. Con Marianna, il futuro del basket faentino si presenta sempre più brillante e promettente.

Un giovanissimo talento per l'E-Work. Le faentine hanno ufficializzato l'ingaggio di Marianna Zanetti, pivot classe 2008, ma già con importanti esperienze alle spalle. Cresciuta nel settore giovanile di Schio, Zanetti ha giocato in tutte le nazionali giovanili mettendosi particolarmente in luce e mostrando di riuscire ad abbinare molto bene un'ottima tecnica alla fisicità dei suoi 189 cm. Nell'estate del 2024 ha partecipato agli Europei Under 16 segnando 10,3 punti e catturando 6,7 rimbalzi, dando un importante contributo per il quarto posto finale, ed è stata convocata anche per l'Europeo Under 17 chiuso con 3,1 punti e 4,6 rimbalzi di media.