Maria Teresa Ruta | Amedeo Goria? Già prima di sposarmi conoscevo il suo vizietto per le donne Sono rimasta per salvare la famiglia

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, protagonisti di un amore durato quindici anni, sono un esempio di relazione che ha saputo resistere alle sfide del tempo. Prima di scambiarsi le promesse, Maria Teresa conosceva il suo vizietto per le donne, ma la sua decisione di restare è stata motivata dal desiderio di salvare la famiglia. Un siparietto a La Volta Buona rivela ancora oggi la complessità di questa storia, che continua ad affascinare e sorprendere.

Siparietto a La Volta Buona con Maria Teresa Ruta e l?ex marito Amedeo Goria. Il loro √® stato un matrimonio lungo quindici anni, finito nel 2004 ma mai davvero uscito dai riflettori.. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Maria Teresa Ruta: ¬ęAmedeo Goria? Gi√† prima di sposarmi conoscevo il suo vizietto per le donne. Sono rimasta per salvare la famiglia¬Ľ

