Maria Moreno è la nuova rettrice dell’Università degli Studi del Sannio

Maria Moreno, professoressa ordinaria di Fisiologia, è la nuova rettrice dell’Università del Sannio, pronta a guidare l’Ateneo dal 2025 al 2031 con entusiasmo e visione innovativa. Dopo aver ottenuto un ampio consenso con l’85,5% dei voti, Maria Moreno si prepara a tracciare il futuro dell’università sannita, portando avanti progetti ambiziosi e rafforzando il ruolo di Benevento nel panorama accademico nazionale. È tempo di un nuovo capitolo: scopriamo cosa riserva il suo mandato.

Tempo di lettura: 2 minuti L' Università degli Studi del Sannio ha il nuovo rettore. È Maria Moren o, professoressa ordinaria di Fisiologia, che guiderà l'Ateneo sannita per il sessennio 2025-2031, succedendo a Gerardo Canfora, in carica dal 2019. L'elezione si è conclusa da poco con lo spoglio ufficiale presso la Sala Rossa di piazza Guerrazzi, a Benevento. Il quorum è stato raggiunto già nella mattinata di oggi: ha votato l'85,5% degli aventi diritto (302 su 353). Una partecipazione significativa che conferma il forte interesse della comunità accademica per la governance dell'Ateneo e per la figura della docente Moreno, unica candidata nonché prima donna in assoluto a ricoprire la massima accademica nell'Unisannio.

